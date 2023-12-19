Trabzonspor'a Brezilyalı orta saha! Cevap bekleniyor

Ara transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Trabzonspor'da orta saha, stoper ve forvet hattına takviye yapılması planlanıyor. Bordo mavililer gönderilecek oyuncuların durumuna göre bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyor.
Kuzey Ekspres'in haberine göre, özellikle 8 numara transferi için ciddi bir arayış içerisinde olan Trabzonspor'da oluşturulan transfer listesindeki isimlerden birinin de Brezilyalı futbolcu Christian olduğu öğrenildi. Athletico Paranaense'de oynayan 22 yaşındaki orta sahanın 31 Aralık'ta sözleşmesinin bitecek olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.
7 Milyon Euro piyasa değeri olan Sambacının bir çok talibi olduğu da ifade ediliyor. Brezilya ekiplerinin yanı sıra bir çok Avrupa takımının Christian'ı takip ettiği kaydedilirken Trabzonspor'un girişimlerini hızlandırdığı ve teklif gönderildiği belirtildi. Bordo mavililerin Christian'dan dönüş beklediği öğrenildi.
Christian, bu sezon Brezilya temsilcisi ile toplam 41 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kuzey Ekspres'in haberine göre, özellikle 8 numara transferi için ciddi bir arayış içerisinde olan Trabzonspor'da oluşturulan transfer listesindeki isimlerden birinin de Brezilyalı futbolcu Christian olduğu öğrenildi. Athletico Paranaense'de oynayan 22 yaşındaki orta sahanın 31 Aralık'ta sözleşmesinin bitecek olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.
7 Milyon Euro piyasa değeri olan Sambacının bir çok talibi olduğu da ifade ediliyor. Brezilya ekiplerinin yanı sıra bir çok Avrupa takımının Christian'ı takip ettiği kaydedilirken Trabzonspor'un girişimlerini hızlandırdığı ve teklif gönderildiği belirtildi. Bordo mavililerin Christian'dan dönüş beklediği öğrenildi.
Christian, bu sezon Brezilya temsilcisi ile toplam 41 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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