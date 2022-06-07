Trabzonspor'a bir Viking daha!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk özlemini dindiren Trabzonspor, Bruno Peres'in sakatlığı sonrasında sağ bek için araştırmalara başladı.



Karadeniz ekibi, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Avusturya-Danimarka karşılaşmasına scout ekibi gönderdi. Bu durum Danimarka basınının, karşılaşmaya gelen scoutları paylaşmasıyla ortaya çıktı. Listede, Süper Lig'e yükselen İstanbulspor için de bir scoutun yer alması dikkat çekti.



İzlenen oyuncu ise Udinese ile sözleşmesi sona erecek olan Jens Stryger Larsen... 31 yaşındaki futbolcunun bonservisini eline alacak olması Trabzonspor'un iştahını kabartıyor.



DANİMARKA'YA 3 PUANI GETİRDİ



UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında Danimarka, Avusturya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk takım, 28'de Hojbjerg ile öne geçti: 0-1. 67'de Schlager skora denge getirdi: 1-1. 84'te Trabzonspor'un özel olarak izlediği Jens Stryger Larsen sahne aldı ve kaydettiği golle Vikingler'e galibiyeti getirdi: 1-2.



İlk maçında Fransa'yı Cornelius'un golleriyle 2-1 yenen Danimarka, bu sonuçla grupta puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Avusturya ise 3 puanda kaldı.



11 MAÇTA 1 ASİST YAPTI



Trabzonspor sezon başında Danimarkalı Andreas Cornelius'u transfer etmiş, yıldız forvet 37 Süper Lig sınavında 15 gol, 5 asistlik performansıyla 20 gole katkı sunmuştu. Jens Stryger Larsen'le geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray da ilgilenmişti. Bu sezon Serie A'da 11 karşılaşmada boy gösteren Larsen, 1 asist yaptı.





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