Trabzonspor'a bir stoper daha

Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Stoper bölgesine takviye yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren ve sonuç olarak Marc Bartra'yı kadrosuna katan bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibinin Watford forması giyen William Troost-Ekong'a kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a bir stoper daha
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21 Ağustos 2022 13:45
Stoper mevkiine bir süredir arayışlarda bulunan ve son olarak Marc Bartra'yı kadrosuna kazandıran Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haberde, bordo-mavililerin, Watford oyuncusu William Troost-Ekong'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi.

Karadeniz temsilcisinin defans oyuncusuna geçtiğimiz günlerde bir teklifte daha bulunduğu ve İngiliz ekibi tarafından geri çevrildiği öne sürüldü.

Ekong'un Championship ekibiyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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