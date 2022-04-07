Trabzonspor'a Beşiktaş maçından dev gelir!

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş ile oynanan iç saha maçından tam 11 milyon TL'lik gelir elde etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Beşiktaş maçından dev gelir!
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07 Nisan 2022 10:27
Trabzonspor, Akyazı'da Beşiktaş'ı yenemese de maddi anlamda yönetimin yüzü güldü.

Öyle ki Bordo-Mavililer, derbiden önemli bir gelir sağladı. Rekor fiyattan satışa sunulan biletleri taraftarlar çıktığı gibi tüketirken, kulübün kasasına 9.3 milyon TL girdi. Ürün satışları açısından da Trabzon'da tarihi bir gün yaşandı. TSClub mağazalarına akın eden Bordo-Mavili futbolseverler, sadece formalara değil, diğer lisanslı ürünlere de büyük ilgi gösterdiler. Maç günü, yaklaşık 2 milyon TL'lik satış yapıldığı öğrenildi.

34 UÇAK SEFERİ

Beşiktaş maçı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'da oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaşırken, Türkiye'nin pek çok ilinin yanı sıra yurt dışından da binlerce gurbetçi taraftar şehre gelmişti. Derbi günü gidiş-geliş olmak üzere ek seferlerle birlikte toplam 34 uçuş gerçekleşti. 
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