Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi iki müjde

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bakasetas ve Cornelius'un durumunun ciddi olmadığı ve Beşiktaş maçının kadrosunda yer alabilecekleri belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi iki müjde
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05 Kasım 2021 11:12
Trabzonspor'da Bakasetas ve Cornelius sevinci yaşanıyor.

Sakatlığı yüzünden özel bir program ile çalışan Yunan oyuncu dün takıma katıldı ve Beşiktaş maçında yerini alabileceği açıklandı.

MR'ı çekilen Cornelius'un ise kasık bölgesinde ciddi bir sorun bulunmadığı ve futbolcunun maç kadrosunda olabileceği öğrenildi.


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