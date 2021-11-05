Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi iki müjde

Trabzonspor'da Bakasetas ve Cornelius sevinci yaşanıyor.



Sakatlığı yüzünden özel bir program ile çalışan Yunan oyuncu dün takıma katıldı ve Beşiktaş maçında yerini alabileceği açıklandı.



MR'ı çekilen Cornelius'un ise kasık bölgesinde ciddi bir sorun bulunmadığı ve futbolcunun maç kadrosunda olabileceği öğrenildi.





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