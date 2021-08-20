Trabzonspor'a Batum'dan sol bek!

Trabzonspor, Dinamo Batumi forması giyen sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Batum'dan sol bek!
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20 Ağustos 2021 12:58
Bu sezon Marek Hamsik, Gervinho, Fode Koita, Dorukhan, İsmail Koybaşı, Bruno Peres, Cornelius gibi transferler yapan Trabzonspor, yeni isimler aramaya devam ediyor.

Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'nin genç sol beki Irakli Azarovi için girişimlere başlayan Trabzonspor'un bu transferde birçok rakibi var.

AZAROVİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Trabzonspor, Gürcistan'ın geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki sol bek Irakli Azarovi için Dinamo Batumi ile resmi görüşmelere başladı. Birçok kulübün ilgilendiği oyuncu için temaslar sürüyor.


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