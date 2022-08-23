Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber

Süper Lig'deki ilk yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında alan Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi play-off turu rövani maçına çevrildi.



Kopenhag ile yapılacak mücadele öncesi bordo-mavililere Anastasios Bakasetas'tan kötü haber geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Yunan yıldızın kasığında sorun çıktı. Yunan oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.



Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada oyundan çıkan ve dün MR'ı çekilen oyuncunun ilk raporları temiz çıkmadı. Bunun üzerine bordo-mavili oyuncu bir kez daha MR'a girdi. Trabzonsporlu futbolcunun, Kopenhag, Galatasaray ve Adana Demirspor maçlarında olmayacağı, bunun Gaziantep karşılaşmasına da sarkabileceği ifade edildi.



Abdullah Avcı'dan yeni kurgu



Bu gelişme karşısında Teknik Direktör Abdullah Avcı, takım kurgusunda yeri bir strateji içerisine girdi. Ön liberoda Siopis ile Dorukhan'a şans tanıyacak olan tecrübeli çalıştırıcının, Enis Bardhi ile Abdülkadir Ömür'ü de ilk 11'de oynatması bekleniyor. Avcı'nın, Enis ile Djaniny arasında bir tercih yapabileceği de ileri sürüldü.



Savunma hattında Bartra'yı kadroya monte etmeyi planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü, partner olarak da Hugo'yu ön planda tuttuğu vurgulandı.





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