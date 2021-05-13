Trabzonspor'a Bafetimbi Gomis önerisi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, menajerler tarafından önerilen Gomis transferini istemedi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Bafetimbi Gomis önerisi!
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13 Mayıs 2021 14:03
Moussa Marega'nın Al Hilal'e transferinden sonra boşa çıkması gündemde olan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'a da önerildi…

36 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

En az 1 ya da 2 sezon üst düzey futbol oynayacak gücü olduğunu iddia etti.

Daha önce menajerlerin getirdiği 34 yaşındaki Gervinho'yu "yaşlı" diye istemeyen Ahmet Ağaoğlu, Gomis'i de aynı nedenden dolayı reddetti.

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