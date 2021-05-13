Trabzonspor'a Bafetimbi Gomis önerisi!

Moussa Marega'nın Al Hilal'e transferinden sonra boşa çıkması gündemde olan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'a da önerildi…
36 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.
En az 1 ya da 2 sezon üst düzey futbol oynayacak gücü olduğunu iddia etti.
Daha önce menajerlerin getirdiği 34 yaşındaki Gervinho'yu "yaşlı" diye istemeyen Ahmet Ağaoğlu, Gomis'i de aynı nedenden dolayı reddetti.
36 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.
En az 1 ya da 2 sezon üst düzey futbol oynayacak gücü olduğunu iddia etti.
Daha önce menajerlerin getirdiği 34 yaşındaki Gervinho'yu "yaşlı" diye istemeyen Ahmet Ağaoğlu, Gomis'i de aynı nedenden dolayı reddetti.