Trabzonspor'a, Avrupa'dan dev gelir

Trabzonspor'un Monaco galibiyetiyle birlikte UEFA'dan şu ana kadar kazandığı rakam 12 milyon 300 bin euro'yu geçti.



Kulüp ekonomisi için çok ciddi bir katkı sağlayan bu rakamların grup maçları sona erene kadar artması bekleniyor.



Bordo-mavililer, gruptan çıkmayı başarırsa bu gelirler daha da artacak.





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