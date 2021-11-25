Trabzonspor'a Avcı dokunuşu!

Spor Toto Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 13. haftalar itibarıyla attığı ve yediği gol bakımından son 11 sezonun en iyi dönemini yaşıyor.



Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren bordo-mavili takım, yenilmezlik serilerinin yanı sıra gol rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon ligde attığı 27 gole karşılık kalesinde 11 gol gören Karadeniz ekibi, ilk 13 hafta itibarıyla 29 gol atıp 8 gol yediği 2010-11 sezonunun ardından son 11 sezonun en başarılı istatistiklerine ulaştı.



Ligin en golcü takımı



Gol yollarında tarihi performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, 27 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alırken, rakip fileleri 23 kez havalandırıp, kalesinde 10 gol gören Atakaş Hatayspor ikinci sırada bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor ise attığı 21 ve yediği 10 golle ligde olduğu gibi üçüncü basamakta yer alıyor.



Bu arada 3-0 kazandığı Gaziantep FK maçından sonra yenilenme çalışmasıyla VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor dün izin yaptı. Karadeniz ekibi bugün gerçekleştireceği idmanla Karagümrük mesaisine devam edecek.





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