Trabzonspor'a Almanya'dan sağ bek

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Almanya'da forma giyen gurbetçi futbolcuyu gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a Almanya'dan sağ bek
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06 Mayıs 2022 10:08
Trabzonspor, Borussia Mönchengladbach'ın Türk futbolcusu Kaan Kurt'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

20 yaşındaki gurbetçi sağ bek ile, Trabzonspor 'un yanı sıra Hollanda ekibi Heerenveen, Bundesliga takımları Nürnberg ve Hannover 96 da yakından ilgileniyor.

Kulübüyle sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Kaan, altyaş kategorilerinde Almanya adına görev yaptı. Ancak genç futbolcunun Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanması, Haziran ayında da Ümit Milli Takım'da forma giymesi bekleniyor.

Kaan Kurt, M.Gladbach 2'de bu sezon 24 maça çıkarken, 1 gol, 4 sasitlik performans sergiledi.

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