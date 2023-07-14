Gelecek sezon ligde şampiyonluk yarışı vermek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre Trabzonspor Kulübü Borussia Dortmund'un 2. Takımında forma giyen orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü transfer etti.
Geçtiğimiz sezon Dortmund II takımı ile 23 maça çıkan Gürpüz, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Ayrıca 20 yaşındaki genç futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 300 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.
Sabah'ın haberine göre Trabzonspor Kulübü Borussia Dortmund'un 2. Takımında forma giyen orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü transfer etti.
Geçtiğimiz sezon Dortmund II takımı ile 23 maça çıkan Gürpüz, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Ayrıca 20 yaşındaki genç futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 300 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.