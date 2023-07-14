Trabzonspor'a, Almanya'dan genç yetenek

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Sabah'ın haberine göre yeni transferini açıklamak üzere.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a, Almanya'dan genç yetenek
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14 Temmuz 2023 21:06
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 21:07
Gelecek sezon ligde şampiyonluk yarışı vermek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor Kulübü Borussia Dortmund'un 2. Takımında forma giyen orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Dortmund II takımı ile 23 maça çıkan Gürpüz, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Ayrıca 20 yaşındaki genç futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 300 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

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