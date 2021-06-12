Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi

İKİ KAMP DA RİVA'DA

Trabzonsporlu taraftarların takımda yeniden görmek istediği, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise "Leipzig'in kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptığı Alexander Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı.Bild'in haberine göre Leipzig, futbolcuyu kiralamayı planlıyor. Alman ekibinin kararını kısa süre içerisinde vermesini bekleyen bordo-mavili yönetimin, bütçe konusunda çalıştığı öğrenildi. Önce 25 yaşındaki oyuncuyla görüşecek olan Fırtına, olumlu karşılık alırsa kulübüyle temasa geçecek.Bu arada Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını İstanbul Riva'daki TFF Tesisleri'nde yapmayı kararlaştırmıştı.28 Haziran'da Trabzon'da toplanıp 4 Temmuz'da Riva'ya gitmeyi planlayan bordo-mavili ekip, yaklaşık 12 gün sürecek ilk etap çalışmalarından sonra 4 gün izin yapacak. Ardından da ikinci kamp yine İstanbul'da olacak.