Trabzonspor Denetleme Kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Mahmut Ören, kulübün mali açıdan iç açıcı durumda olmadığını söyledi.



Kısa ve uzun vadede çok ciddi bir ekonomik yükle karşı karşıya olduklarını dile getiren Ören,

"31 Mart'a kadar acil

ödenmesi gereken rakam 16

milyon Euro (322.2 milyon

TL).

31 Mayıs tarihine kadar da toplam 31 milyon Euro'ya (624 milyon 250 bin TL) ihtiyaç var.

Trabzonspor'un 31

Ocak 2023 tarihi itibarıyla

net borcu 2 milyar 835 milyon

909 bin TL.

Trabzonspor kulübü ya yeniden doğacak ya da diğer kulüplerin başına geldiği gibi tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un

25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylarının listelerini sunacağı son güne girildi.

Adayların bugün saat 18.00'e

kadar listelerini Divan Başkanlık

Kurulu'na bildirmesi gerekiyor.

Seçime tek aday olarak girmesi beklenen Ertuğrul Doğan'ın listesinin bir bölümünü Divan Kurulu'na da bugün sunacağı ancak ilerleyen günlerde tamamlanacağı ifade edildi.