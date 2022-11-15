Trabzonspor'a 8 puanlık fatura

Trabzonspor bu sezon bireysel hatalardan çok çekti. Ligde ve Avrupa'da 5 futbolcusunun yüzünden kalesinde 6 gol gören bordo- mavililer, 8 puanı sahada bıraktı.



Vitor Hugo (2) en çok hata yapan isim oldu. Brezilyalı stoperi; Umut Bozok, Marc Bartra, Uğurcan Çakır ve Larsen 1'er kezle takip etti.



Hugo; Ferencvaros ve Antalyaspor maçlarında bunu yaşarken, Monaco mücadelesinde Bartra sahneye çıktı. Umut Bozok, Kızılyıldız deplasmanında gole neden olan hataya imza attı.



Kaleci Uğurcan; Kayserispor karşılaşmasında, Larsen ise Ankaragücü müsabakasında bu hataya düştü.





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