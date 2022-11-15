Trabzonspor'a 8 puanlık fatura

Trabzonspor'da 5 futbolcu ligde ve Avrupa'da 6 gole neden oldu. Vitor Hugo 2, Umut Bozok, Marc Bartra, Uğurcan Çakır ve Jens Larsen 1'er hata yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a 8 puanlık fatura
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15 Kasım 2022 13:37
Trabzonspor bu sezon bireysel hatalardan çok çekti. Ligde ve Avrupa'da 5 futbolcusunun yüzünden kalesinde 6 gol gören bordo- mavililer, 8 puanı sahada bıraktı.

Vitor Hugo (2) en çok hata yapan isim oldu. Brezilyalı stoperi; Umut Bozok, Marc Bartra, Uğurcan Çakır ve Larsen 1'er kezle takip etti.

Hugo; Ferencvaros ve Antalyaspor maçlarında bunu yaşarken, Monaco mücadelesinde Bartra sahneye çıktı. Umut Bozok, Kızılyıldız deplasmanında gole neden olan hataya imza attı.

Kaleci Uğurcan; Kayserispor karşılaşmasında, Larsen ise Ankaragücü müsabakasında bu hataya düştü.

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