Trabzonspor'a 32 Milyon Euro!

Şampiyonluğa koşan Karadeniz ekibinin yıldız oyuncuları sezon sonunda Avrupa kulüplerinin kıskacında. Bu sezon başarıda büyük pay sahibi olan isimlerden Bakasetas, Portekiz'in Sporting Lizbon kulübüyle anlaştı.



ANASTTASIOS BAKASETAS VE UĞURCAN ÇAKIR YOLCU



Oyuncu 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini işleterek Portekiz ekibiyle söz kesti. 28 yaşındaki oyuncu ve menajeri Dimitriadis Xristos ile anlaşma yapan Portekizliler sezon sonunda Karadeniz ekibine söz konusu rakamı ödeyecek.



Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Bakasetas, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 2.5 milyon euro alacak. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Yunan oyuncu, takımına 8 gol, 8 asistlik katkı yaptı



UĞURCAN ÇAKIR VE BAKASETAS BORCUN 3'TE 1'İNİ KAPATIYOR



Karadeniz ekibinin sezon sonunda ayrılması beklenen bir diğer yıldızı da Uğurcan Çakır. Şu an Avrupa'nın en çok kurtarış yapan kalecileri sıralamasında lider durumda bulunan Uğurcan Çakır'a Aston Villa ve Newcastle United talip. Ancak şu an Newcastle United bir adım önde ve İngiliz ekibi 17 milyon Sterlin ödemeyi teklif etti.



İki oyuncunun satılması halinde Trabzonspor'un kasasına yaklaşık 32.5 milyon euro girecek. Türk parası cinsinden 525 milyon TL'ye denk gelen bu miktar 1 milyar 481 milyon borcun 3'te birini kapatacak önemli bir miktar.







YUSUF YAZICI'NIN REKORUNU KIRACAK



Bu arada Uğurcan Çakır transferinin 20 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde başarılı kaleci Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçecek. Bundan önceki rekor 17.5 milyon euro ile Yusuf Yazıcı'ya aitti.



