Trabzonspor'a 3 İtalyan önerisi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'yu gündemine alan Trabzonspor'a menajerlerin üç İtalyan teknik adam daha önerdiği öğrenildi.



Menajerlerin Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso ve Massimo Carrera'yı bordo-mavili yönetime teklif ettikleri bildirildi.



Boşta olan 49 yaşındaki Cannavaro son olarak Benevento'yu çalıştırdı. 45 yaşındaki Gattuso, 30 Ocak'ta Valencia'dan ayrılmıştı. 58 yaşındaki Carrera ise Nisan 2021'de Bari'den ayrılmıştı.





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