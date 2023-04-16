Trabzonspor'a 3 İtalyan önerisi

Yeni teknik adam arayışlarına devam eden Trabzonspor'a 3 İtalyan hoca önerildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a 3 İtalyan önerisi
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16 Nisan 2023 13:01
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'yu gündemine alan Trabzonspor'a menajerlerin üç İtalyan teknik adam daha önerdiği öğrenildi.

Menajerlerin Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso ve Massimo Carrera'yı bordo-mavili yönetime teklif ettikleri bildirildi.

Boşta olan 49 yaşındaki Cannavaro son olarak Benevento'yu çalıştırdı. 45 yaşındaki Gattuso, 30 Ocak'ta Valencia'dan ayrılmıştı. 58 yaşındaki Carrera ise Nisan 2021'de Bari'den ayrılmıştı.

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