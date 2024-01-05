Trabzonspor'a 25 milyon euroluk dev gelir

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, sürdürülebilir bir ekonomi modeli için çalıştıklarını söyledi.
Yatırımlar ve projelerden sorumlu olan Kaya, kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomisi düzgün olmayan hiçbir kuruluş hayatına devam edemez. Kısa sürede kulübün kasasına ortak bir çalışmayla 80 milyon Euro (2.6 milyar TL) soktuk, bu rakam Türkiye'de herhangi bir kulübün kısa vadede bulup buluşturabileceği bir miktar değil. Bu ödemelerle kulübümüzü ciddi sorunlardan kurtardık ve geleceğe daha sağlam bakabiliyoruz. Bu rakamı borçlanarak yapmadık, tamamen sponsor ve hibe destekleriyle yolu yürüdük. Önümüzdeki aylarda da Sayın Başkanımızın belirttiği üzere 25 milyon Euro'luk (814 milyon TL) bir hamlemiz daha olacak."
Yatırımlar ve projelerden sorumlu olan Kaya, kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomisi düzgün olmayan hiçbir kuruluş hayatına devam edemez. Kısa sürede kulübün kasasına ortak bir çalışmayla 80 milyon Euro (2.6 milyar TL) soktuk, bu rakam Türkiye'de herhangi bir kulübün kısa vadede bulup buluşturabileceği bir miktar değil. Bu ödemelerle kulübümüzü ciddi sorunlardan kurtardık ve geleceğe daha sağlam bakabiliyoruz. Bu rakamı borçlanarak yapmadık, tamamen sponsor ve hibe destekleriyle yolu yürüdük. Önümüzdeki aylarda da Sayın Başkanımızın belirttiği üzere 25 milyon Euro'luk (814 milyon TL) bir hamlemiz daha olacak."
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