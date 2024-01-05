Trabzonspor'a 25 milyon euroluk dev gelir

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, 2.6 milyar TL'lik sponsor desteğine yenilerinin de ekleneceğini açıkladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'a 25 milyon euroluk dev gelir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2024 12:35
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, sürdürülebilir bir ekonomi modeli için çalıştıklarını söyledi.

Yatırımlar ve projelerden sorumlu olan Kaya, kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomisi düzgün olmayan hiçbir kuruluş hayatına devam edemez. Kısa sürede kulübün kasasına ortak bir çalışmayla 80 milyon Euro (2.6 milyar TL) soktuk, bu rakam Türkiye'de herhangi bir kulübün kısa vadede bulup buluşturabileceği bir miktar değil. Bu ödemelerle kulübümüzü ciddi sorunlardan kurtardık ve geleceğe daha sağlam bakabiliyoruz. Bu rakamı borçlanarak yapmadık, tamamen sponsor ve hibe destekleriyle yolu yürüdük. Önümüzdeki aylarda da Sayın Başkanımızın belirttiği üzere 25 milyon Euro'luk (814 milyon TL) bir hamlemiz daha olacak."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery