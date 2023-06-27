Trabzonspor'a 22'lik sol bek

Trabzonspor'un, Bodrumspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Cenk Şen ile ilgilendiği iddia edildi.
BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE
Geride bıraktığımız sezon 1. Lig ekibinde 35 maça çıkan başarılı sol bek, 1 gol, 2 asist yapmıştı. Play-Off maçlarında da görev yapan Cenk için Trabzonspor'un yanı sıra Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi.
Antalyaspor'dan Bodrumspor'a transfer olan genç futbolcunun, Ege ekibiyle 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE
Geride bıraktığımız sezon 1. Lig ekibinde 35 maça çıkan başarılı sol bek, 1 gol, 2 asist yapmıştı. Play-Off maçlarında da görev yapan Cenk için Trabzonspor'un yanı sıra Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi.
Antalyaspor'dan Bodrumspor'a transfer olan genç futbolcunun, Ege ekibiyle 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor.
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