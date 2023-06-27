Trabzonspor'a 22'lik sol bek

Trabzonspor, Bodrumspor'dan 22 yaşındaki sol bek Cenk Şen ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a 22'lik sol bek
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27 Haziran 2023 09:16
Trabzonspor'un, Bodrumspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Cenk Şen ile ilgilendiği iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE

Geride bıraktığımız sezon 1. Lig ekibinde 35 maça çıkan başarılı sol bek, 1 gol, 2 asist yapmıştı. Play-Off maçlarında da görev yapan Cenk için Trabzonspor'un yanı sıra Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi.

Antalyaspor'dan Bodrumspor'a transfer olan genç futbolcunun, Ege ekibiyle 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor.

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