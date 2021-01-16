Antalyaspor, Hatayspor'a 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ligde oynadığı 4 maçta yenilgi almadı. 🙌



⭕0-0 Galatasaray

✅3-1 Karagümrük

✅1-0 Göztepe

⭕1-1 Trabzonspor pic.twitter.com/YedtO76hoj



— Sporx (@sporx) January 16, 2021

Abdullah Avcı öncesinde 8 haftada 6 puan toplayan Trabzonspor, yeni hocasıyla 10 haftada 21 puan aldı.



✅1-0 Hatayspor

✅2-1 Rizespor

⭕0-0 Kayserispor

⭕1-1 Sivasspor

✅1-0 Ankaragücü

✅1-0 BB Erzurumspor

❌0-2 Galatasaray

✅2-1 Karagümrük

✅1-0 Göztepe

⭕1-1 Antalyaspor pic.twitter.com/5NHN0R9lzx



— Sporx (@sporx) January 16, 2021

'in 19. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.Antalyaspor'a üstünlüğü etiren gol, 25. dakikada Amilton'dan geldi. Akdeniz ekibi 33. dakikada Ersan Adem Gülüm'ün kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadığı maçta kalesini uzatma dakikalarına kadar gole kapatmayı başardı. Trabzonspor'da 90+6. dakikada sahneye çıkan Afobe, takımına 1 puanı getiren isim oldu. Öte yandan bordo-mavili ekipte golcü oyuncu Ekuban, 12. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Boffin'i geçmeyi başaramadı.2 maç sonra puan kaybeden Trabzonspor, böylece puanını 27 yaptı. 4 maçtır yenilmeyen Antalyaspor ise puanını 25 yaparak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü.Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.Trabzonspor, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.Geçen haftayı bay geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 17. haftadaki Göztepe maçının 11'ini korudu.Bordo-mavililerin Fraport TAV Antalyaspor maçı ilk 11'i, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Majid Hosseini, Edgar Ie, Marlon Rodrigues, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny'den oluştu.Karadeniz temsilcisinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Joao Pereira, Vitor Hugo, Yusuf Sarı, Flavio Da Silva, Safa Kınalı, Benik Afobe kulübede yer aldı.Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikle sahaya çıktı.Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Sarı'nın yerine defansta Ersan Adem Gülüm'e görev verdi.Kırmızı-beyazlılar, Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Fedor Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Dever Orgill 11'iyle sahada yer aldı.Akdeniz ekibinde Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Omar Imeri, Doğukan Sinik, Serdar Poyraz, Mevlüt Han Ekelik, Sidney Sam, Adis Jahovic kulübede görev bekledi.11. dakikada Ekuban'ın şutunda Ersan Adem Gülüm'ün ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti.12. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Ekuban, meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. Doğru tahmin ettiği köşeye uzanan kaleci Boffin, gole izin vermedi.25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.33. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 10 kişi kaldı. Mücadeledeki ilk sarı kartını penaltı pozisyonunda gören Ersan Adem Gülüm'ün, orta sahadan üst üste çalımlarla hızlı hücuma çıkan Abdülkadir Ömür'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, bu futbolcuya ikinci kez sarı kartını gösterdi. Böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ersan Adem Gülüm, oyun dışı kaldı.49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo'ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.67. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarıya gitti.90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1.AntalyaAli Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç SezertamBoffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 64 Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyDk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Afobe (Trabzonspor)Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 13 Fredy, Dk. 69 Hakan Özmert, Dk. 78 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 82 Pereira (Trabzonspor)