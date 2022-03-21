Trabzonspor, 9 puana şampiyon!

Konya'nın Fenerbahçe'ye yenilmesi sonrası takipçisiyle 15 puanlık farkı koruyan Trabzonspor, 8 haftada 9 puan alması halinde şampiyon olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 9 puana şampiyon!
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21 Mart 2022 12:30
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, ikinci sırada yer alan Konyaspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla teselli buldu.

Konyaspor'un haftayı mağlubiyetle tamamlaması sonrası Trabzonspor, takipçisiyle olan 15 puanlık farkı korudu. Ligde son 8 haftaya büyük bir avantajla giren Fırtına, kalan maçlarda 9 puan alması halinde şampiyonluğunu diğer sonuçlara bakmaksızın ilan edecek.

Bordo-Mavililer önündeki 3 maçta Beşiktaş, Gaziantep (D) ve Karagümrük'ü yenmesi halinde ligde ipi göğüsleyecek.

Konya bu süreçte puan kaybederse şampiyonluk daha da erken gelebilecek.

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