Trabzonspor 6 isme çıkış izni!

Takımdaki yabancı sayısını azaltmak isteyen bordo-mavililer, bazı isimleri transfer listesine ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor 6 isme çıkış izni!
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26 Haziran 2023 08:45
Bir yandan gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek güçlü bir ekip için takviye çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, bir yandan da şu an 13 olan yabancı sayısını azaltmak için düğmeye bastı.

Aynı zamanda kadro maliyetini de indirmeyi hedefleyen bordo- mavililer; Maxi Gomez, Marc Bartra, Fode Koita, Djaniny Semedo, Flavio ve Enis Bardhi'nin menajerlerine farklı takımlarla görüşmeleri için izin verdi.

Bu futbolcular için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme düşüncesinde olan Fırtına, hem gelir elde etmek hem de yeni gelecek isimlere yer açmayı planlıyor. 

 
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