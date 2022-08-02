Trabzonspor 55. yaşını kutluyor

Trabzonspor, kuruluşunun 55. yılını sosyal medya için yapılan videosuyla kutladı.Bordo mavili kulüp, sosyal medya hesabından, "Trabzon sahilinde gözler ufuk çizgisine bakar. Denizin gökyüzüyle birleştiği o çizgidedir; umutlar, hayaller... Biz bu kentte ufuk çizgisine sevdalıyız. Kalbimiz hep bordo mavi... Şampiyon kulübümüzün kuruluşunun 55. yılı kutlu olsun!" sözleriyle birlikte video paylaşımı yaptı.İşte o video: