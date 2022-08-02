Trabzonspor, kuruluşunun 55. yılını sosyal medya için yapılan videosuyla kutladı.
Bordo mavili kulüp, sosyal medya hesabından, "Trabzon sahilinde gözler ufuk çizgisine bakar. Denizin gökyüzüyle birleştiği o çizgidedir; umutlar, hayaller... Biz bu kentte ufuk çizgisine sevdalıyız. Kalbimiz hep bordo mavi... Şampiyon kulübümüzün kuruluşunun 55. yılı kutlu olsun!" sözleriyle birlikte video paylaşımı yaptı.
İşte o video:
Bordo mavili kulüp, sosyal medya hesabından, "Trabzon sahilinde gözler ufuk çizgisine bakar. Denizin gökyüzüyle birleştiği o çizgidedir; umutlar, hayaller... Biz bu kentte ufuk çizgisine sevdalıyız. Kalbimiz hep bordo mavi... Şampiyon kulübümüzün kuruluşunun 55. yılı kutlu olsun!" sözleriyle birlikte video paylaşımı yaptı.
İşte o video:
Trabzonspor 55. yaşını kutluyor???? https://t.co/wJ2Q8YAKpb
— Sporx (@sporx) August 1, 2022
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