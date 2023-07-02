Trabzonspor, 5. transfer için geri sayımda

2021/22 sezonunu Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon istediği performansı gösterememiş ve ligi 6. sırada bitirmişti. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan bordo-mavililer şimdiden 4 transferi bitirdi.
Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic ve Onuralp Çevikkan'ı renklerine bağlayan Trabzonspor'da,
şimdi de sıra forvet transferine geldi. Öncelikli hedef ise uzun süredir gündemde olan Bruno Petkovic... Bu transferin durumu biraz da Maxi Gomez'in gidişiyle ve ondan gelecek bonservisle alakalı. Uruguaylı milli forvetin pek çok talibi var ancak ilk ciddi hamleyi Olympiakos yaptı. Yunan kulübü, Trabzonspor'la iletişime geçip, bonservis beklentisini sordu.
TRABZONSPOR'UN ELİ GÜÇLÜ
Karadeniz temsilcisi, 3 milyon Euro'ya Valencia'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Gomez için kapıyı 4-5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Ancak pazarlıklarda bu rakamda esneme olabilir. Tecrübeli oyuncu için Suudi Arabistan, İspanya ve ABD'den taliplerin olması da Fırtına'nın elini güçlendiriyor.
PAZARLIKLAR HIZLANDI
Gomez'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Orsic'le birlikte çok istediği Petkovic'in transferinde de artık son viraja girildi. Haftalar önce 28 yaşındaki forvetle temas kuran ve yapılan görüşmelerde mutlu sona çok yaklaşan Bordo-Mavililer, bonservis pazarlıklarını iyice hızlandırdı.
1 YIL KONTRATI VAR
İlk etapta kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Dinamo Zagreb, 1 yıl kontratı kalan Petkovic'i yeni sözleşme için ikna edemeyince fiyatı düşürmek zorunda kaldı. Karadeniz ekibi, bu transferi 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflerken, son sunulan teklifin bir miktar daha artırılacağı öğrenildi. Trabzonspor, en geç Slovenya kampının ilk haftasında bu işi çözüme kavuşturmayı hedefliyor.
BJELICA YİNE DEVREDE
Nenad Bjelica, Orsic transferinde olduğu gibi bir diğer eski öğrencisi Petkovic için de bizzat devrede. Hatta 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampında Hırvat hocanın, Dinamo Zagreb yetkilileriyle sıcak temas kurması bekleniyor. Çünkü Hırvatistan kulübü de Slovenya'da Trabzonspor ile aynı otelde kamp yapacak. Fırtına, Petkovic transferini bitirdikten sonra orta saha takviyesine yoğunlaşacak.
Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic ve Onuralp Çevikkan'ı renklerine bağlayan Trabzonspor'da,
şimdi de sıra forvet transferine geldi. Öncelikli hedef ise uzun süredir gündemde olan Bruno Petkovic... Bu transferin durumu biraz da Maxi Gomez'in gidişiyle ve ondan gelecek bonservisle alakalı. Uruguaylı milli forvetin pek çok talibi var ancak ilk ciddi hamleyi Olympiakos yaptı. Yunan kulübü, Trabzonspor'la iletişime geçip, bonservis beklentisini sordu.
TRABZONSPOR'UN ELİ GÜÇLÜ
Karadeniz temsilcisi, 3 milyon Euro'ya Valencia'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Gomez için kapıyı 4-5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Ancak pazarlıklarda bu rakamda esneme olabilir. Tecrübeli oyuncu için Suudi Arabistan, İspanya ve ABD'den taliplerin olması da Fırtına'nın elini güçlendiriyor.
PAZARLIKLAR HIZLANDI
Gomez'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Orsic'le birlikte çok istediği Petkovic'in transferinde de artık son viraja girildi. Haftalar önce 28 yaşındaki forvetle temas kuran ve yapılan görüşmelerde mutlu sona çok yaklaşan Bordo-Mavililer, bonservis pazarlıklarını iyice hızlandırdı.
1 YIL KONTRATI VAR
İlk etapta kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Dinamo Zagreb, 1 yıl kontratı kalan Petkovic'i yeni sözleşme için ikna edemeyince fiyatı düşürmek zorunda kaldı. Karadeniz ekibi, bu transferi 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflerken, son sunulan teklifin bir miktar daha artırılacağı öğrenildi. Trabzonspor, en geç Slovenya kampının ilk haftasında bu işi çözüme kavuşturmayı hedefliyor.
BJELICA YİNE DEVREDE
Nenad Bjelica, Orsic transferinde olduğu gibi bir diğer eski öğrencisi Petkovic için de bizzat devrede. Hatta 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampında Hırvat hocanın, Dinamo Zagreb yetkilileriyle sıcak temas kurması bekleniyor. Çünkü Hırvatistan kulübü de Slovenya'da Trabzonspor ile aynı otelde kamp yapacak. Fırtına, Petkovic transferini bitirdikten sonra orta saha takviyesine yoğunlaşacak.
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