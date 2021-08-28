Trabzonspor, 5 eksikle Giresun deplasmanında

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak Giresunspor - Trabzonspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, 5 eksikle Giresun deplasmanında
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28 Ağustos 2021 17:06
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Roma maçında sakatlanan Cornelius, Peres, Gervinho ve Trondsen mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Giresunspor deplasmanında kazanamadı

44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi.


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