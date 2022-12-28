Trabzonspor 45+3'te kızardı!

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavili futbolcu Marc Bartra kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor 45+3'te kızardı!
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28 Aralık 2022 20:57
Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.

Bordo mavililerde Marc Bartra, 45+3. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada dengesini kaybetti ve yerde kaldı. Karagümrük'te Fabio Boroni müthiş bir zamanlamayla topu kaptı.

Kaleciyle karşı karşıya kalan Borini'yi arkadan çeken Bartra, mutlak gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.


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