Trabzonspor 45+3'te kızardı!

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.
Bordo mavililerde Marc Bartra, 45+3. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada dengesini kaybetti ve yerde kaldı. Karagümrük'te Fabio Boroni müthiş bir zamanlamayla topu kaptı.
Kaleciyle karşı karşıya kalan Borini'yi arkadan çeken Bartra, mutlak gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Bordo mavililerde Marc Bartra, 45+3. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada dengesini kaybetti ve yerde kaldı. Karagümrük'te Fabio Boroni müthiş bir zamanlamayla topu kaptı.
Kaleciyle karşı karşıya kalan Borini'yi arkadan çeken Bartra, mutlak gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
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