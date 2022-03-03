Trabzonspor, 37 yıl sonra çifte şampiyonluğa

Bu sezon Türkiye'deki tek yenilgisini Antalyaspor'dan alan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda hem bu hesabı kapattı hem de yarı finale adını yazdırdı.



Ligde bitime 11 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor 'a tam 17 puan fark atan Bordo- Mavililer, iki kulvarda gümbür gümbür hedefe yürüyor. En son 1983-1984'te çifte mutluluk yaşayan Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde tam 37 yıl sonra tarih yazmaya hazırlanıyor.



Herkesin dilinde aynı söz



2-0'lık son galibiyetin ardından Trabzonspor'un teknik patronu, "Bu sene tüm kupalara talibiz" derken, kaptan Uğurcan Çakır "İki kupayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Denswil ve Berat Özdemir de "Tüm kupaları kazanmaya odaklandık" sözleriyle takımca ne kadar iddialı olduklarını gösterdi.



Kısacası Bordo-Mavililer müthiş geçen sezonda rüzgarı iyice arkasına aldı, rotayı çifte zafere kırdı.



En başarılı teknik adam



Süper Lig 'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçın sadece 1'ini kaybeden Trabzonspor, 23 galibiyet alırken, 6 da beraberlik elde etti.



Ligde 2,44'lük müthiş bir puan ortalaması yakalayan Abdullah Avcı, Trabzonspor'u çalıştıran tüm teknik adamlar arasında zirvede bulunuyor.



İstatistik ve rakamlar bazında geldiğinden beri önemli rekorlar kıran tecrübeli hoca, artık tüm bu başarıları çifte kupayla taçlandırmak istiyor.



