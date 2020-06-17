Trabzonspor, 36 yıllık hasreti bitirmeye yakın

43 YIL SONRA 'ÜÇLEME' OLACAK MI?

Süper Lig'de lider durumda olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesinin ardından 36 yıllık tarihi bir hasreti sona erdirme şansı yakaladı.Süper Lig ve Türkiye Kupası kazandığı son sezonunu 1983/84'te yaşayan Trabzonspor, bu sezon her iki kupa için çok avantajlı bir konumda bulunuyor. Bordo mavililer, iki kupayı bir sezonda son olarak 1983/84 sezonunda kazanmıştı. Trabzonspor, bu sezon iki kupayı birden kazanırsa 36 yıllık özlemine nokta koyacak.Bordo mavililer, bu iki kupayı kazanmasının ardından Süper Kupa'yı da kazanırsa son olarak 1976/77 sezonunda yaptığı 'üçleme'yi tekrarlamış olacak.Trabzonspor, o dönemki adıyla Türkiye 1. Ligi'ni ve Türkiye Kupası'nı da kazandıktan sonra Süper Kupa olarak oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmüştü.