Trabzonspor 3 oyuncu için geri sayımda

Trabzonspor'da tüm gözler sakatlığı bulunan Stefan Savic, Stefano Denswil ve Enis Destan'a çevrildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor 3 oyuncu için geri sayımda
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11 Ekim 2024 12:09
Son güncelleme 11 Ekim 2024 12:22
Trabzonspor yönetimi, sakatlığı bulunan Stefan Savic, Stefano Denswil ve Enis Destan'a tedavileri için büyük çaba harcanıyor.
Üç oyuncunun da 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer alma şanslarının bulunduğu aktarıldı. Savic, Denswil ve Enis'in durumları önümüzdeki hafta ortasında netlik kazanacak.

Tedavisine devam edilen Anthony Nwakaeme ise Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Adalesinde kas yaralanması belirlenen Nijeryalı futbolcunun yaklaşık üç hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

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