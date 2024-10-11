Trabzonspor 3 oyuncu için geri sayımda

Trabzonspor yönetimi, sakatlığı bulunan Stefan Savic, Stefano Denswil ve Enis Destan'a tedavileri için büyük çaba harcanıyor.
Üç oyuncunun da 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer alma şanslarının bulunduğu aktarıldı. Savic, Denswil ve Enis'in durumları önümüzdeki hafta ortasında netlik kazanacak.
Tedavisine devam edilen Anthony Nwakaeme ise Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Adalesinde kas yaralanması belirlenen Nijeryalı futbolcunun yaklaşık üç hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
Üç oyuncunun da 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer alma şanslarının bulunduğu aktarıldı. Savic, Denswil ve Enis'in durumları önümüzdeki hafta ortasında netlik kazanacak.
Tedavisine devam edilen Anthony Nwakaeme ise Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Adalesinde kas yaralanması belirlenen Nijeryalı futbolcunun yaklaşık üç hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.