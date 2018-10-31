Trabzonspor 3 oyuncu için 30 milyon TL arıyor

Trabzonspor, Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Juraj Kucka için bir önceki kulüplerine Kasım ayı içerisinde ödeme yapmaya hazırlanıyor.Toplamda 20 milyon TL'yi bulan miktarın ödenmesi durumunda iki oyuncunun bonservisleri konusuna yükümlülüklerin önemli bir bölümü yerine getirilmiş olacak.Bordo-mavili yönetim ayrıca yeni bir FIFA davası ile karşı karşıya kalmamak için Burak, Sosa ve Kucka'ya da alacaklarına karşılık 10 milyon TL ödeme gerçekleştirecek.