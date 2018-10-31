  •  
    Ve Trabzonspor'u şoke edecek sözler! "Teklif..."
  •  
    Süper Lig'in iki forvetine kanca! Ya Love ya da...
  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    F.Bahçe'nin TEKLİFİNE "EVET" diyecek 12 isim
  •  
    Derbi öncesinde Terim'i ÇILGINA çeviren 4 şey!..

Trabzonspor 3 oyuncu için 30 milyon TL arıyor

Trabzonspor Yönetimi, Kasım ayında 3 önemli oyuncusuna ödeme yapabilmek için 30 milyon TL arıyor.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor 3 oyuncu için 30 milyon TL arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2018 04:59
Trabzonspor, Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Juraj Kucka için bir önceki kulüplerine Kasım ayı içerisinde ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Toplamda 20 milyon TL'yi bulan miktarın ödenmesi durumunda iki oyuncunun bonservisleri konusuna yükümlülüklerin önemli bir bölümü yerine getirilmiş olacak.

Bordo-mavili yönetim ayrıca yeni bir FIFA davası ile karşı karşıya kalmamak için Burak, Sosa ve Kucka'ya da alacaklarına karşılık 10 milyon TL ödeme gerçekleştirecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için