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Trabzonspor 3 eksikle İzmir'e gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.

Kaynak: AA
Trabzonspor 3 eksikle İzmir'e gitti
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06 Ekim 2018 14:10
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maç için uçakla İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra tarifeli uçakla İzmir'e hareket etti. Bordo-mavili kafile, buradan kara yolu ile maçın oynanacağı Manisa'ya geçecek.

Bordo-mavili kafilede, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Majid Hosseini, Mustafa Akbaş, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Zeki Yavru, Filip Novak, Batuhan Artarslan, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega yer aldı.

Sakatlıkları devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez'in yanı sıra Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın, teknik direktör Ünal Karaman'ın kararıyla kafilede yer almadığı belirtildi.

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