Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Süper Lig'in 9. haftasında liderliğe yükselen Trabzonspor, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Peres ile eşi hamile olduğu için ülkesine giden Cornelius katılmadı.



Danimarkalı oyuncunun 21 Ekim Perşembe Trabzon'a dönerek takıma katılacağı bildirildi.



Tedavileri devam eden Abdülkadir Parmak, Hamsik ve Koita koşu yaptı. Abdülkadir Ömür ise adale yorgunluğu nedeniyle salonda çalıştı.



Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç yaptı.



Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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