Trabzonspor, 26 yıllık hasreti bitirme hedefinde

Trabzonspor, 1997'den beri ligde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Ligde sarı lacivertli takımı deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 yenen Karadeniz ekibi, daha sonra dış sahada oynadığı 25 maçta 13 mağlubiyet, 12 beraberlik aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 26 yıllık hasreti bitirme hedefinde
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17 Mayıs 2023 09:02
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 13:02
Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında 2-0'ık skorla elde eden teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi de yenerek bir 'ilk'e daha imza atmayı hedefliyor.

Bordo mavili takım perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa, Kadıköy'deki lig maçlarında 26 yıldır süren galibiyet hasretine son verecek.

EN SON YILMAZ VURAL YENMiŞTi

Sarı lacivertli takımı deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla yenen Fırtına, daha sonra oynadığı 25 dış saha maçında 13 mağlubiyet, 12 beraberlik alırken, 21 gol atıp 43 gol yedi.

Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini Yılmaz Vural yönetiminde alan Trabzonspor'da daha sonra görev yapan 24 teknik direktör, Kadıköy'deki lig maçlarından 3 puanla ayrılamadı. 

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