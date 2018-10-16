Trabzonspor, 26 maç sonra ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 26 haftadır üç maç üst üste kazanamayan Trabzonspor, ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla bu kötü seriyi bozmayı hedefliyor.



Spor Toto Süper Lig'de son iki haftada Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen ve bu sezonun ilk galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla hem çıkışını sürdürmeyi hem de yeni bir seri yakalamayı hedefliyor.



26 HAFTADIR YAKALANAMAYAN SERİ



Ligde en son 2017-18 sezonunun 12, 13, 14, 15 ve 16'ncı haftasında oynadığı maçları kazanarak 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ardından ligde çıktığı 26 maçta en fazla iki maç üst üste kazanabilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanırsa bu kötü performansına da son vererek yeni bir galibiyet serisi yakalayacak.



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