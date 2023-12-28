Trabzonspor 23 günde kaderini çizecek!

23 günde ligde 6, kupada da kritik bir eleme maçına çıkacak olan bordo-mavililer, bu süreci en az hasarla geçip önünü açmak istiyor.
Trabzonspor'u ligin ikinci yarısının başlangıcında zorlu bir maraton bekliyor. Sezon sonunda Avrupa Kupaları'na gidecek bir sıralamada olmayı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Trabzonspor, 23 günde tam 7 maç oynayacak.
Trabzonspor'a Zorlu Fikstür
Ocak ayındaki maçlarla adeta kendi kaderine yön verecek olan Trabzonspor, 6 Ocak'ta Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor 11 Ocak'ta ise Samsunspor'u konuk edecek ve 14 Ocak'ta da Antalya'ya konuk olacak. Bordo-mavililer, bu 3 maçın ardından da 18 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Manisa'yı konuk edecek.
Kupa maçının ardından Trabzonspor'u derbi maç bekliyor. 21 Ocak'ta Avrupa hedefi yolunda Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor, 24 Ocak'ta Rizespor ile deplasmanda, 28 Ocak'ta da Kasımpaşa ise sahasında karşı karşıya gelecek.
Böylelikle Ocak ayındaki zorlu seriyi tamamlayacak olan Trabzonspor, bu süreçten en az hasarla çıkıp hedefleri yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Her fırsatta "oyunumuzun kalitesini arttırmamız lazım" diyen Teknik Direktör Abdullah Avcı da ara dönemi en iyi şekilde değerlendirip çok daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi istiyor. [Güne Bakış]
Trabzonspor'u ligin ikinci yarısının başlangıcında zorlu bir maraton bekliyor. Sezon sonunda Avrupa Kupaları'na gidecek bir sıralamada olmayı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Trabzonspor, 23 günde tam 7 maç oynayacak.
Trabzonspor'a Zorlu Fikstür
Ocak ayındaki maçlarla adeta kendi kaderine yön verecek olan Trabzonspor, 6 Ocak'ta Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor 11 Ocak'ta ise Samsunspor'u konuk edecek ve 14 Ocak'ta da Antalya'ya konuk olacak. Bordo-mavililer, bu 3 maçın ardından da 18 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Manisa'yı konuk edecek.
Kupa maçının ardından Trabzonspor'u derbi maç bekliyor. 21 Ocak'ta Avrupa hedefi yolunda Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor, 24 Ocak'ta Rizespor ile deplasmanda, 28 Ocak'ta da Kasımpaşa ise sahasında karşı karşıya gelecek.
Böylelikle Ocak ayındaki zorlu seriyi tamamlayacak olan Trabzonspor, bu süreçten en az hasarla çıkıp hedefleri yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Her fırsatta "oyunumuzun kalitesini arttırmamız lazım" diyen Teknik Direktör Abdullah Avcı da ara dönemi en iyi şekilde değerlendirip çok daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi istiyor. [Güne Bakış]
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