Trabzonspor, 229 gündür deplasmanda kazanamıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, son 9 deplasman maçında 7 mağlubiyet alırken 2 maçta ise sahadan birer puanla ayrılabildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 229 gündür deplasmanda kazanamıyor!
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17 Mayıs 2023 13:49
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 15:18
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayla deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.

7 AYDIR DEPLASMAN DA KAZANAMIYOR 
En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 9 dış saha maçında 7 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

2023'te oynadığı dış saha maçlarında hiç galip gelemeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Arabam.com Konyaspor'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde deplasmanda sadece ligden çekilen Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılması sonucu 3 puan elde etti.

Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle 229 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek.

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