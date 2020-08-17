Trabzonspor, 2020/21 için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, 2020/21 sezonu hazırlıklarına teknik direktörü Eddie Newton gözetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor, 2020/21 için hazırlıklara başladı
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17 Ağustos 2020 20:29
Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına başladı. 

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezonun startı verildi.

Futbolcular antrenmanda, pas kombinasyonları, topa sahip olma oyunları ve taktik ağırlıklı çalışmaları gerçekleştirdi.

Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan bordo-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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