Trabzonspor, 2019 yılında oynadığı 50 resmi maçın yarısını kazandı. Bordo-mavililer, 2019 yılı içerisinde 2018-2019 sezonunda oynadığı 17 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda oynadığı 17 lig maçında ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçtan galibiyetle ayrılırken UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.Karadeniz ekibi, böylelikle toplam 50 resmi maçta 25 galibiyet ve 12 beraberlik elde ederken, 13 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Trabzonspor, 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlarken 3 sezon sonra Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandı.Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonun ilk yarısını da 32 puanla 3. sırada kapattı, son 9 sezonunda en iyi ilk yarı derecesine ulaştı.Trabzonspor, 3 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag, play-off turunda da Yunanistan temsilcisi AEK'yı eleyerek tarihinde 3. kez gruplara katılma hakkı elde etti.Bordo-mavililer, C Grubu'nda Getafe, Krasnodar ve Basel'in bulunduğu grupta 1 puanla son sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.Trabzonspor, 2019 yılında tüm maçlarını çıktığı teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdı.Bordo-mavililer, 1 Haziran 2018 tarihinde göreve getirdiği Ünal Karaman ile 1,5 sezonluk sürede oynanan 70 resmi maçta 35 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.Trabzonspor, 2019 yılını kupasız kapadı. En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena'da Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, kupaya hasret kaldı. 5 Mayıs 2010'da oynanan bu karşılaşmada kupayı kaldıran bordo-mavililer, uzun süredir hasret çekiyor.Trabzonspor, kupa hasretini 2020'de bitirmek için mücadele verecek.