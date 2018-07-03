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Trabzonspor, 2010-2011 sezonu kadrosunun önünde poz verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile bordo-mavili futbolcular Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonu kadrosunun önünde poz verdi.

Kaynak: AA
Trabzonspor, 2010-2011 sezonu kadrosunun önünde poz verdi
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03 Temmuz 2018 23:16
Trabzonspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ünal Karaman, kaptanımız Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 3 Temmuz'un yıl dönümünde 2010-2011 sezonundaki şampiyon kadromuzun önünde poz verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Ünal Karaman'ın, "Şanslıyım ki o duyguyu yaşayan ve hala taşıyan iki futbolcumla bugün yine yan yanayız. Yine, yeniden, bu defa farklı bir kadroyla aynı havayı yakalamak için hep beraber büyük çaba harcıyoruz." şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz da "Emek, yürek ve alın terimizin sonucunda tertemiz bir şekilde şampiyonluğa ulaştık. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

 
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