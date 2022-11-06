Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan mücadelede Trabzonspor, 2-0 öne geçmesine rağmen maçın sonuna kadar bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Trabzonspor, 15. dakikada Anastasios Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 27. dakikada bu kez Trezeguet'in penaltısıyla durumu 2-0'a getirdi.



Konyaspor, 45+8. dakikada Mame Diouf'un attığı golle maçı soyunma odasına 2-1'lik skorla götürdü. İlhan Palut'un ekibinde Diouf, 54. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-2 oldu.



Konyaspor'da Uche Ikpeazu, 82. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından Trabzonspor 22, Konyaspor 21 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Konyaspor, Kayserispor'un konuğu olacak.



TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kart cezalısı olan yerli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı'dan faydalanamadı. Avcı, üç yerli mecburiyeti nedeniyle sağ bekte Larsen'in yerine Hüseyin Türkmen'e görev verdi.



Sol bekte cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Denswil'i oynatan Avcı, orta sahada Siopis yerine Gbamin'i tercih etti. Forvette ise Yusuf Yazıcı yerine Maxi Gomez ilk 11'de sahaya çıktı.



Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.



Arabam.com Konyaspor'da sakatlanan Muhammet Demir, kadrodan çıkartılırken forvette Mame Diouf görev yaptı.



TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ TRİBÜNDE



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve bazı yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.



Bağışladığı organlarıyla 6 kişiye hayat veren minik taraftar Ömer Asaf'ın ve bazı bordo-mavili oyuncuların organ bağışıyla ilgili görüşlerinin yer aldığı video ekrandan taraftarlara yansıtıldı.



Arabam.com Konyaspor sahaya 'kadına el kaldırılamaz', Trabzonspor ise 'Lösev iyi ki varsın' yazılı pankart ile sahaya çıktı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon maçlarını dolu tribünü önünde oynarken bu karşılaşmada da tribünler tam olarak dolmadı.



Bu sezon önceki maçlara oranla taraftar sayısı artarken yine de yer yer boşlukların olduğu gözlendi. Karşılaşmada çok az sayıda da Konyaspor taraftarı yer aldı.



TRABZON'DA VAR UYARISI VE PENALTI



Trabzonspor, Konyaspor ile oynadığı maçta VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.



Karşılaşmanın 13. dakikasında ceza sahasında Adil ile Trezeguet ile arasında yaşanan pozisyonda Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.



VAR'dan Zorbay Küçük'e pozisyonu izlemesi tavsiye edildikten sonra pozisyonu inceleyen Küçük Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.



Trabzonspor'da penaltıda topun başına geçen Bakasetas, 15. dakikada topu ağlara gönderdi.



YİNE PENALTI, BU KEZ TREZEGUET



Trabzonspor, karşılaşmanın 25. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Hamsik'in ceza sahası içinden şutunda top Michalak'tan geri döndü. Hakem Zorbay Küçük, Michalak'ın topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor'da bu kez Trezeguet penaltı noktasına geldi ve 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı.



İLHAN PALUT'TAN HAMLELER



Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-0 yenik duruma düşülmesinin ardından oyuna müdahale etti. Yeşil-beyazlılarda Uche Ikpeazu ve Cebrail oyuna girdi. Bruno Paz ve Ahmet Oğuz kenara geldi.



DEVRE BİTMEDEN 2-1 OLDU



Konyaspor, ilk yarı bitmeden farkı bire indirdi. 45+8. dakikada Yay üzerine gönderilen topu Mame Diouf topu önüne çok şık aldı ve uzaktan sert vurdu topu ağlara gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.



TRABZON'DA İTİRAZ VE UZUN SÜRE İNCELEME



Konyaspor, karşılaşmanın 54. dakikasında Mame Diouf ile durumu 2-2'ye getirdi. Trabzonsporlu futbolcular Diouf'un golde elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.



Yaklaşık 4 dakika süren VAR incelemesinin ardından Diouf'un golü geçerli sayıldı. Trabzonsporlu oyuncular ve taraftarlar bu karara tepki gösterdi.



PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ



Trabzonspor, 87. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Ancak pozisyonu VAR'da izleyen Zorbay Küçük, pozisyon başlangıcında Bartra'nın topa elle oynadığını gösterdi ve penaltı kararını iptal etti.



İKİ İSİM CEZALI



Trabzonspor'da uzatma dakikalarında sarı kart gören Bakasetas ve Trezeguet, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanında cezalı duruma düştü.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Denswil'in uzun pasında sol çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda kaleci Sehic, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



14. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Altı pas çizgisi önünde Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e yaptığı müdahaleyi izleyen karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Bakasetas, kullandığı penaltı atışıyla topu filelere gönderdi: 1-0



25. dakikada Hamsik'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Sehic güçlükle yatarak topu kornere çeldi.



26. dakikada Trabzonspor, yine penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Hamsik'in şutunda, ceza alanı içinde Michalek, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Trezeguet, kaleci Sehic'in sağından topu filelere yolladı.



32. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.



36. dakikada konuk takımda Ahmet Oğuz, sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu oyuncunun yerine Cebrail Karayel, oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Paz'ın yerine de Ikpeazu, görev aldı.



45+8. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Bartra'nın hatasıyla topu ceza yayı içinde önünde bulan Diouf, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sol üst köşesinden filelere yolladı: 2-1



İlk yarı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.



54. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Soldan ceza alanı son çizgisine inen Hadziahmetovic'in pasında, altı pas içinde Diouf, topu filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla da kontrol edilen pozisyonda gol geçerli sayıldı: 2-2.



64. dakikada Trezeguet'in sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic'in çeldiği top Yusuf Erdoğan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top üsten auta gitti.



79. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Bartra'ya doğru geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top kaleci Sehic de kaldı.



80. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Trezeguet'in şutunda, kaleci Sehic topu üsten kornere gönderdi.



87. dakikada Uğurcan Yazgılı, ceza alanı içinde Bartra'ya yaptığı faul sonrası penaltı kararı verdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, pozisyon öncesi Bartra'nın elle topu aldığı gerekçesiyle kararı iptal etti.



90+10. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Sehic, topu kontrol etti.



Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi



Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 59 Larsen), Bartra, Hugo, Denswil (Dk. 67 Djaniny), Gbamin, Hamsik (Dk. 81 Bardhi), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Yusuf Erdoğan), Trezeguet, Gomez (Dk. 59 Umut Bozok)



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 36 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 36 Ikpeazu), Soner Dikmen, Bytqi (Dk. 85 Uğurcan Yazgılı), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Diouf



Goller: Dk. 14 (penaltıdan) Bakasetas, Dk. 26 (penaltıdan) Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 45+8 ve 54 Diouf (Arabam.com Konyaspor)



Kırmızı Kart: Dk. 82 Ikpeazu (Arabam.com Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 13 Adil Demirbağ, Dk. 26 Michalak, Dk. 70 Cebrayil Karayel, Dk. 87 Uğurcan Yazgılı (Arabam.com Konyaspor) Dk. 90+2 Umut Bozok, Dk. 90+10 Trezeguet, Dk. 90+11 Bakasetas (Trabzonspor)





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