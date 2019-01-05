  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Trabzonspor 2 eksikle çalıştı

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Kaynak: AA
Trabzonspor 2 eksikle çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2019 13:57
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başladı.

Koşu ve gruplar halinde pas çalışması ile süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili ekipte tedavileri devam eden Jose Sosa ve Zargo Toure antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için