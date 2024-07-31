Trabzonspor, 2-0'lık avantajla sahada

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok'u konuk edecek. Bordo-mavili takım, ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, 2-0'lık avantajla sahada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2024 12:38
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery