Trabzonspor, 19 yaş altı takımını 4-0 yendi

Trabzonspor, 19 yaş altı takımı ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 19 yaş altı takımını 4-0 yendi
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09 Ekim 2021 15:56
Trabzonspor, 19 yaş altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu kadroyla çıkan bordo-mavililerin, 19 yaş altı takımı karşısındaki gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.

Müsabakada forma giymeyen oyuncular, yan sahada yaptıkları antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili futbolcular, 11 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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