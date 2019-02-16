Trabzonspor 18'lik Serhat Taşdemir'i takipte!

Trabzonspor izleme komitesi sezon sonunda takımı güçlendirmek için oyuncu takibine devam ediyor.
Azerisport'un haberine göre İngiltere National lig takımlarından Fylde forması giyen Azerbaycan U19 Milli Takım futbolcusu Serhat Taşdemir, Trabzonspor'un takibine girdi.
SAĞ VE SOL KANATTA OYNUYOR
Bordo-Mavililer Azerbaycan U19 Milli takımının Mart ayında Rusya ile Sochi'de yapacağı maça gözlemci gönderecek.
Trabzonspor'un 18 yaşındaki yeni gözdesi Serhat, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor..
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Azerisport'un haberine göre İngiltere National lig takımlarından Fylde forması giyen Azerbaycan U19 Milli Takım futbolcusu Serhat Taşdemir, Trabzonspor'un takibine girdi.
SAĞ VE SOL KANATTA OYNUYOR
Bordo-Mavililer Azerbaycan U19 Milli takımının Mart ayında Rusya ile Sochi'de yapacağı maça gözlemci gönderecek.
Trabzonspor'un 18 yaşındaki yeni gözdesi Serhat, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın