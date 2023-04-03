Trabzonspor, 14 kez direğe takıldı

Trabzonspor, bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 14 kez direkleri geçemedi.



Galatasaray'ın ardından en fazla direkleretakılan ekip olan Trabzonspor'da, Kayserispor karşılaşmasında Lazar Markovic iki kez direkleri aşamayan isimdi. Kayserispor'un ise kaleyi bulan 4 şutu da gol oldu.



Karadeniz ekibi, Akyazı'da çıktığı son 3 lig maçının 2'sini kaybetti ve müthiş serisi sona erdi.



