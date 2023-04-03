Trabzonspor, 14 kez direğe takıldı

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'deki 26 maçta 14 kez direkleri geçemedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 14 kez direğe takıldı
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03 Nisan 2023 11:17
Trabzonspor, bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 14 kez direkleri geçemedi.

Galatasaray'ın ardından en fazla direkleretakılan ekip olan Trabzonspor'da, Kayserispor karşılaşmasında Lazar Markovic iki kez direkleri aşamayan isimdi. Kayserispor'un ise kaleyi bulan 4 şutu da gol oldu.

Karadeniz ekibi, Akyazı'da çıktığı son 3 lig maçının 2'sini kaybetti ve müthiş serisi sona erdi. 

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