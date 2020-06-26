Trabzonspor, 103 gün sonra evine dönüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.



Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta müsabakaya çıkacak.



Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.



Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini ile sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek. Kaleci Uğurcan Çakır'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.



En son Medipol Başakşehir maçında görev yapan kaptan Sosa, 3 hafta aradan sonra takımda yer alabilecek.



Bordo-mavili takımın karşılaşmaya Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.



