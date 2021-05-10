Trabzonspor, 10 yıldız için Avrupa'da masada

Trabzonspor, yurt dışından bir çok mevki için isimler ile temasta...



Günebakış'ın haberine göre; Bordo-mavililer, Partizan ile sözleşmesini sona erdiren ve bu sezon 18 gol 8 asist yapan Japon sol kanat Takuma Asano ile Parma'dan sol kanat Gervinho ile sağ kanat Dennis Man ile pazarlıklarını sürdürürken, sağ kanat için Feyenord'tan Steven Berghuis'i listesinde bulunduruyor.



Bordo-mavililer, sol bek için öncelikle Le Havre'nin Milli yıldızı Umut Meraş'ı düşünürken, 3 milyon euroluk bonservis isteği ile geri adım atıp, bonservisi elinde olan Southampton'dan Ryan Bertrand ve Leeds'ten Alioski ile temasa geçti.



Orta saha için Baker'in yerine Brugge'nin Hollandalısı Rudy Vormer ile görüşen Trabzon, golcü için Sörloth'ın durumuna bakarken, Portekizli Tiquinho Soares ile de pazarlıkta.



