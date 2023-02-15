Trabzonspor, 10 şehri dakika dakika anacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek.
Bordo-mavili ekip, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle maç sırasında tezahürat yapılmasını istemediği dakikaları paylaştı.
Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istedi.
Bordo-mavili ekip, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle maç sırasında tezahürat yapılmasını istemediği dakikaları paylaştı.
Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istedi.
- 1. Dakika - Adana
- 2. Dakika - Adıyaman
- 21. Dakika - Diyarbakır
- 27. Dakika - Gaziantep
- 44. Dakika - Malatya
- 46. Dakika - Kahramanmaraş
- 63. Dakika - Şanlıurfa
- 79. Dakika - Kilis
- 80. Dakika - Osmaniye
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