Trabzonspor, 10 şehri dakika dakika anacak

Trabzonspor, Basel maçında tezahürat yapılmaması gereken dakikaları açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, 10 şehri dakika dakika anacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2023 13:59
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek.

Bordo-mavili ekip, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle maç sırasında tezahürat yapılmasını istemediği dakikaları paylaştı.

Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istedi.

  • 1. Dakika - Adana
  • 2. Dakika - Adıyaman
  • 21. Dakika - Diyarbakır
  • 27. Dakika - Gaziantep
  • 44. Dakika - Malatya
  • 46. Dakika - Kahramanmaraş
  • 63. Dakika - Şanlıurfa
  • 79. Dakika - Kilis
  • 80. Dakika - Osmaniye


SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ