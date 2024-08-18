Trabzonspor 10 numarasını buldu

Başarılı bir transfer dönemi geçirmesine rağmen yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Güney Koreli orta saha oyuncusu Hyun Seok Hong için KAA Gent'le her konuda anlaşmaya vardı.
10 numara pozisyonunda görev yapan 25 yaşındaki yetenekli futbolcunun transferi taraflar arasındaki resmi imzaların atılmasına kaldı.
Hücum hattındaki sorunları çözmeye çalışan teknik heyet ve yönetimin bir süredir yakın takibe alınan Hyun Seok Hong'un transferi için görüş birliğine vardığı aktarıldı. KAA Gent'le bonservis bedeli konusunda anlaştıktan sonra Hyun Seok Hong'a teklif yapan bordo-mavililer, Güney Koreli oyuncuyla da el sıkıştı.
Trabzonspor'un Hyun Seok Hong için Belçika kulübüne yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Bordo-mavililer transfere ilişkin tüm prosedürleri tamamlayarak yetenekli futbolcuyu yarın Trabzon'a getirmeyi planlıyor.
KAA Gent'in 2 yıl önce Avusturya ekibi Lask'tan 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Hyun Seok Hong geçen sezon 43 resmi maçta 7 gol, 8 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Güney Koreli futbolu, 7 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Bu arada dün izin yapan Trabzonspor perşembe günü St. Gallen ile İsviçre'de oynayacağı Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
10 numara pozisyonunda görev yapan 25 yaşındaki yetenekli futbolcunun transferi taraflar arasındaki resmi imzaların atılmasına kaldı.
Hücum hattındaki sorunları çözmeye çalışan teknik heyet ve yönetimin bir süredir yakın takibe alınan Hyun Seok Hong'un transferi için görüş birliğine vardığı aktarıldı. KAA Gent'le bonservis bedeli konusunda anlaştıktan sonra Hyun Seok Hong'a teklif yapan bordo-mavililer, Güney Koreli oyuncuyla da el sıkıştı.
Trabzonspor'un Hyun Seok Hong için Belçika kulübüne yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Bordo-mavililer transfere ilişkin tüm prosedürleri tamamlayarak yetenekli futbolcuyu yarın Trabzon'a getirmeyi planlıyor.
KAA Gent'in 2 yıl önce Avusturya ekibi Lask'tan 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Hyun Seok Hong geçen sezon 43 resmi maçta 7 gol, 8 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Güney Koreli futbolu, 7 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Bu arada dün izin yapan Trabzonspor perşembe günü St. Gallen ile İsviçre'de oynayacağı Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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