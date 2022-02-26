Trabzonpor'da Dorukhan, Fenerbahçe'ye karşı zor

Trabzonspor'un merkez orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, baldırındaki çekme nedeniyle maç günü kadrodan çıkarıldı.
Genç oyuncunun tedavisinin 1-2 hafta sürmesi bekleniyor.
Dorukhan'ın önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı oynaması zor. Bordo - mavililerde Hamsik, Trondsen ve İsmail Köybaşı da sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.
Genç oyuncunun tedavisinin 1-2 hafta sürmesi bekleniyor.
Dorukhan'ın önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı oynaması zor. Bordo - mavililerde Hamsik, Trondsen ve İsmail Köybaşı da sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.