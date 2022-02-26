Trabzonpor'da Dorukhan, Fenerbahçe'ye karşı zor

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonpor'da Dorukhan, Fenerbahçe'ye karşı zor
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26 Şubat 2022 14:00
Trabzonspor'un merkez orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, baldırındaki çekme nedeniyle maç günü kadrodan çıkarıldı.

Genç oyuncunun tedavisinin 1-2 hafta sürmesi bekleniyor.

Dorukhan'ın önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı oynaması zor. Bordo - mavililerde Hamsik, Trondsen ve İsmail Köybaşı da sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

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